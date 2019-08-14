اللواء القحطاني ل : القوات المسلحة شاركت ب5 آلاف عنصر

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أوضح قائد منطقة الطائف ووحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء ركن محمد مشبب القحطاني أن ولي العهد وجه باستضافة 800 شخص من أسر شهداء الحد الجنوبي والمصابين في حج هذا العام. وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة يشاركون في جوانب متعددة في الحج منها التعامل مع أسلحة الدمار الشامل والمتفجرات ومواجهة الكوارث إلى جانب إدارة الحشود وضمان أمن الحجاج ضد أي تهديدات. وقال القحطاني في حواره مع «عكاظ» إن 5 آلاف عنصر من جميع القوات المسلحة يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن إلى جانب 1600 عنصر كقوة احتياطية جاهزة لآداء مهامها

كم عدد أفراد القوات المشاركة؟

أفراد القوات المسلحة المشاركون في خدمة الحجيج بشكل مباشر تجاوز 5 آلاف عنصر من جميع القوات المسلحة، إضافة إلى القوة الاحتياطية التي يبلغ عددها 1600 شخص، وهم في مناطق معسكرات جاهزة لهذا الغرض

قوات الإسناد، لو استدعى الأمر مشاركتها كم تأخد من الوقت لوصولها إلى المشاعر المقدسة؟

حسب طبيعة الطلب وطبيعة الاستدعاء، في 360 دقيقة بحد أقصى ستكون القوات جاهزة في المكان المطلوب أن تكون فيه

نود معرفة أنواع هذه المشاركات؟

هناك مساهمات ومشاركات من قوات الدفاع الجوي والقوات البحرية والخدمات الطبية، كل هذه الجهات تساهم مساهمات مختلفة في مجال اختصاصها لمساندة الحج والجهات المعنية بتسيير أعمال الحج في المشاعر وفي الحرم المكي، إلى جانب مشاركة القوات الجوية بتشغيل مطار عرفة وتوفير الطائرات العمودية وطائرات النقل المجنحة لخدمات النقل والإخلاء، وجلب عناصر القوات المسلحة في حالة الضرورة إذا استدعى الأمر، ومساندة وزارة الداخلية وقطاعات الدولة الأخري في ما يتعلق بالتحرك في مناطق المشاعر جوا، وملاحظة المناطق المزدحمة والسيطرة على الحركة باستخدام الوسائل الجوية

ما المهام التي تندرج تحتها خدمات الطيران الجوي، وكم عدد الطائرات وأنواعها؟

العدد يخضع للحاجة، وهناك ما لا يقل عن 6 رحلات في اليوم للاستخدام العام بواسطة الجهات المعنية والسلطات الأمنية والمدنية داخل المشاعر وفي مكة

طائرات الإخلاء الجوي كم طاقتها الاستيعابية؟

أنواعها مختلفة لدينا سي 1 فيفتي نقل، وطائرات إخلاء والسي 130 من الممكن أن تخلي 300 عنصر، وأيضا طائرات الإخلاء الطبية تخلي أعدادا محدودة حسب الحالة والإصابات، ولو حدث شيء فتكرار الحركة الجوية متاح

كم الطاقة الاستيعابية لخدمات الرعاية الصحية وأنواعها؟

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تقوم بدور كبير وفاعل في هذا الجانب، فهناك 5 مستشفيات في المشاعر المقدسة منها مستشفى ثابت على مدار العام ويقدم خدماته لمنسوبي القوات المسلحة في فترات غير الحج ومن أهل مكة، وتصل الطاقة الاستيعابية لجميع الخدمات الطبية للمستشفيات الميدانية والخدمات الطبية إلى 700 سرير جميعها تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

كم عدد أسر الشهداء الذين تمت استضافتهم؟

وجه ولي العهد باستضافة 800 حاج لهذا العام من أسر شهداء الواجب والمصابين في الحد الجنوبي، وتقدم لهم خدمات عالية الجودة من وسائل تنقل وإعاشة وسكن