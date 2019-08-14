17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية

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بلغ عدد العقارات المسجلة دون صك، منذ بداية العام الهجري الجاري، 17211 عقارا

واستحوذت الأراضي الزراعية والسكنية على نحو 55 في المائة من إجمالي العقارات التي سجلتها كتابات العدل في السعودية

وعلمت “الاقتصادية”، أن كتابات العدل في المنطقة الشرقية سجلت العدد الأعلى بـ3050 بنسبة تقدر بنحو 18 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة 2967 عقارا، ثم منطقة عسير 1979 عقارا

وسجلت كتابات العدل في منطقة الجوف 694 عقارا، تليها منطقة المدينة المنورة 668 عقارا، فمنطقة حائل 542 عقارا، تليها منطقة تبوك 436 عقارا، ثم الباحة 417 عقارا، ومنطقة نجران بتسجيل ملكية 321 عقارا دون صك منذ بداية العام الهجري الجاري

وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء

ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرا اختيار التحقق من الصك العقاري، وإدخال رقم الصك وتاريخه ورقم الجوال، لاستلام رقم التحقق

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدر المستفيد التحقق من صحة وفاعلية الصك قبل الحضور إلى كتابة العدل

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية، منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة إلى كاتب العدل لإكمال المبايعة