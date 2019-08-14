نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة

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ترتفع درجات الحرارة بشدة في هذه الفترة من العام في المملكة مما يسبب تأثير سلبي على أجزاء السيارة المختلفة، بالتالي يعرض السيارات للعديد من الأضرار خاصة مع التعرض المستمر لأشعة الشمس الحادة

ومن أكثر الأجزاء التي تتعرض للضرر بفعل الحرارة الشديدة وشدة أشعة الشمس هي الإطارات، وذلك لطبيعة تصنيعها من المطاط وامتلائها بالهواء المضغوط الذي يتأثر بالحرارة العالية

لذلك يبحث كثير من قائدي السيارات عن وسائل للعناية بالإطارات والمحافظة عليها من التلف خاصة في مثل هذه الأجواء الحارة جداً، خاصة أنه في حال تعرضها للتلف قد ينتج عنه كوارث بشرية وليس مادية فقط

لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح الهامة لكي تحافظ على إطارات السيارة من التلف بسبب الحرارة الشديدة، وهي كما يلي:

1- فحص ضغط الهواء

يجب فحص وضبط ضغط هواء الإطارات مرة كل أسبوعين على الأقل، حيث أن انخفاض ضغط الهواء أو ارتفاعه يؤثر بالسلب على الإطار، لأن الضغط المنخفض يجعل منطقة التلامس مع الأرض مساحته أكبر، بالتالي تتآكل الحروف وترتفع درجة حرارة الإطارات، أما ارتفاع الضغط يسبب ظهور انبعاجات بالإطار ويعرضه للتلف

2- فحص الإطارات

يجب الفحص المنتظم لإطارات السيارة الأربعة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي، خاصة فحص الجدران الجانبية للإطارات للتأكد من عدم وجود أي تلفيات به، سواء كان تآكل أو قطع أو برزو الأسلاك الداعمة

3- الحمولة الزائدة

تتسبب زيادة حمولة السيارة عن المعدل الطبيعي إلى العديد من الأضرار على الإطارات، حيث أنه يزيد من مساحة احتكاك الإطارات بالطريق، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الإطارات وهو ما يعرضها للانفجار، فضلًا عن ضعف قدرة المكابح واستهلاك أكبر للوقود

4- نظام التعليق

في حال الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، يجب فحص ميزانية العجلات، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات.

5- الترصيص

يتسبب إهمال الترصيص في اهتزاز السيارة وانحرافها أثناء السير، وهو ما يسبب تآكل في جدران الإطارات ويعرضها للتلف، لذا يجب فور ملاحظة اهتزاز السيارة العمل على ترصيص الجنوط

6- الإطارات الصيفية

يجب تغيير الاطارات مع بداية فصل الصيف واشتداد الحرارة، حيث أن فصل الصيف له الإطارات الخاصة به التي تحتمل ارتفاع الحرارة الشديد، كما أن فصل الشتاء له الإطارات الخاصة به