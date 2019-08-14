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بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !

بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !
http://almnatiq.net/?p=762603
المناطق_متابعات

شهرة واسعة حققها الملاكم الأميركي، مايك تايسون، بعد حصده للبطولات  والألقاب العالمية، تحول “الرجل الحديدي” مؤخرا إلى ساحة جديدة للشهرة، حيث بات معروفا بشدة في أوساط القنب الهندي والمخدرات.

 

ووفقا لموقع سكاي نيوز  فقد ذكرت صحيفة “يو إس آيه توداي”، أن تايسون، الذي حصل على لقب بطل العالم وهو في العشرين من العمر، ينتجُ مختلف أنواع القنب الهندي داخل مزرعة في ولاية كاليفورنيا.

 

وولاية كاليفورنيا من بين الولايات الأميركية التي قامت بتشريع الماريغوانا، لكن الملاكم الأميركي لا يكتفي بالإنتاج لأجل البيع، بل يواظب أيضا على تدخين اللفافات.

 

وقال تايسون، خلال الأسبوع الجاري، إنه يدخن مع شريكه في المزرعة، كمية هائلة من القنب الهندي، وقدر ما يستهلكانه بنحو 40 ألف دولار في الشهر الواحد.

لكن هذا المبلغ ليس كبيرا، بحسب معلقين، لأن مزرعة تايسون، التي تصل مساحتها إلى 16 هكتارا، تنتجُ ما قيمته 500 ألف دولار من القنب الهندي، ويجري بيع المنتج في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.

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