احدث الأخبار

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة
أبرز المواد
 الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم
أبرز المواد
 22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب
أبرز المواد
 إحباط محاولات لتهريب اكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر بمكة
أبرز المواد
 شاهد.. حاج فلسطيني لم يتمالك نفسه أمام صورتي الملك سلمان وولي العهد.. وهذا رد فعله !
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: أميركا بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي
أبرز المواد
 في اتصال هاتفي.. وزير الداخلية يُفاجئ الجندي “رافض المبلغ المالي” من الحاجة المصرية بهديتين
أبرز المواد
 17.2 ألف عقار مسجل دون صك .. 55 % منها أراض زراعية وسكنية
أبرز المواد
 نصائح للحفاظ على أجزاء السيارة المعرضة للتلف لارتفاع الحرارة
أبرز المواد
 اللواء القحطاني ل : القوات المسلحة شاركت ب5 آلاف عنصر
أبرز المواد
 أنباء عن تقليص واشنطن عملياتها ضد «طالبان»
أبرز المواد
الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة

أبرز المواد
الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية

الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية

أبرز المواد
أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم

أبرز المواد
22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب

22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب

أبرز المواد

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة

الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة
http://almnatiq.net/?p=762620
المناطق_وكالات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية عن اقتراب إعصار قوي من غرب اليابان، اليوم الأربعاء، تصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات طينية، وزيادة منسوب الأنهار، وارتفاع أمواج المد، وهطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من غرب اليابان، حيث يتجه الإعصار “كروسا” ناحية جزيرتي شيكوكو وكيوشو بجنوب غرب البلاد.

وتسبب الإعصار العاشر لهذا العام في إلغاء 166 رحلة جوية في المنطقة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

ويتوقع أن يصل الإعصار، الذي يتحرك ببطء، إلى اليابسة في غرب اليابان غدا الخميس، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وحتى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) كان الإعصار كروسا على بعد 270 كيلومترا جنوب شرق تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة مع أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة وعواصف سرعتها 144 كيلومترا في الساعة.

روابط ذات صلة

الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية

الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية
أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم

أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم
22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب

22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*