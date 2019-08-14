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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
http://almnatiq.net/?p=762629

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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