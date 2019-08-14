احدث الأخبار

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات
أبرز المواد
 بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس
أبرز المواد
 خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
أبرز المواد
 “فيسبوك” يسمح لمتعاقدين بالاستماع ونسخ محادثات صوتية للمستخدمين
أبرز المواد
 الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة
أبرز المواد
 الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم
أبرز المواد
 22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب
أبرز المواد
 إحباط محاولات لتهريب اكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر بمكة
أبرز المواد
تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات

أبرز المواد
بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !

بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !

أبرز المواد
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

أبرز المواد
خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

أبرز المواد

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=762630
المناطق_مكة

كـرم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو رجال الدفاع المدني المتميزين في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلوها في خدمة ضيوف الرحمن بكافة مناطق الحج لهذا العام والطرق المؤدية إليها والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، مقدما التهنئة لهم ومشيدا بأدائهم المتميز، جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المديرية العامة للدفاع المدني اليوم في العاصمة المقدسة.

وأكد الفريق العمرو أن هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات كبرى لرعاية ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتقديم الدعم السخي لقوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ في حج هذا العام ، ما ساهم في تمكين هذه القوات من تحقيق هذا النجاح المتمثل في عدم تسجيل أي حوادث تعكر صفو الحجاج ولله الحمد خلال أعمال الحج في العاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة.
ونقل لهم تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لكافة رجال الدفاع المدني المشاركين في حج هذا العام، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكد الفريق العمرو حرص مديرية الدفاع المدني على تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ للحج في كل عام على الوجه الأمثل في جميع المحاور الرئيسية ومنها الجانب الوقائي حيث تم تكثيف جهود المسح الوقائي لمتابعة متطلبات السلامة وفي الجانب العملياتي قامت المراكز الميدانية الثابتة والموسمية والمتحركة بأعمالها على الوجه المطلوب.
وعبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمعاليه على دعمه الدائم لكل ما يخدم الحرمين الشريفين ومرتاديهما، وأعربوا عن بالغ سعادتهم بهذا التكريم والذي اعتبروه حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني دأبت على تكريم المتميزين في الحج سنوياً، حرصاً منها على الارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمراكز والوحدات الميدانية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وإيجاد روح التنافس بين جميع المشاركين في المهمة.

روابط ذات صلة

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات

تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات
بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !

بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*