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خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
http://almnatiq.net/?p=762635
المناطق_متابعات

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، على نجاح موسم الحج.
وقال خلفان خلال تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”: ” انتهت الهمة والحمد لله بنجاح كبير وتوفيق من الولي عز وجل…موسم الحج هذا من أنجح المواسم ..كل عام يشعر الإنسان بروعة وكفاءة الأداء للحكومة والشعب السعودي في رعاية الحجيج. يا أهلنا في قطر علموني الحكومة القطرية وحملات جزيرتها ترضيكم.أكاد أجزم إنكم غير راضين من تصرفاتها.لكنها شاذة”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بخدمة أفضل للحجيج مما تقدمه السعودية لفشلوا.. سلم على الخنزيرة يا حمد”.

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