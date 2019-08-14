احدث الأخبار

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس
أبرز المواد
 خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
أبرز المواد
 “فيسبوك” يسمح لمتعاقدين بالاستماع ونسخ محادثات صوتية للمستخدمين
أبرز المواد
 الإعصار “كروسا” يقترب من اليابان وتحذيرات من أضرار واسعة
أبرز المواد
 الإمارات تمنح سكان الساحل الغربي اليمني كسوة العيد ومعونات غذائية
أبرز المواد
 أسعار الذهب تنخفض مع ارتفاع الأسهم
أبرز المواد
 22 ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد سياسة ترامب
أبرز المواد
 إحباط محاولات لتهريب اكثر من نصف طن من مادة الحشيش المخدر بمكة
أبرز المواد
 شاهد.. حاج فلسطيني لم يتمالك نفسه أمام صورتي الملك سلمان وولي العهد.. وهذا رد فعله !
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: أميركا بإجراءاتها ألغت جميع قضايا الحل النهائي
أبرز المواد
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

أبرز المواد
خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

أبرز المواد
الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

أبرز المواد

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس
http://almnatiq.net/?p=762637
المناطق_متابعات

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أنه قرر إيقاف خمسة رباعين روس بشكل مبدئي بسبب مخالفات محتملة للوائح مكافحة المنشطات بناء على معلومات حصل عليها من معمل موسكو.

وقال الاتحاد الدولي إنه قرر إيقاف الرباعين “بالنظر إلى مدى مخالفات لوائح مكافحة المنشطات إضافة إلى الطبيعة المقنعة للأدلة” التي حصل عليها من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

والرباعون الخمسة هم رسلان ألبيجوف، صاحبة برونزية أولمبياد 2012، وتيما توريفا، بطلة العالم 2013 في السيدات، وديفيد
بيدزانيان وأوليج تشين وإيجور كليمونوف.

وقال تاماس أجان رئيس الاتحاد الدولي في بيان “يتحسر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال على هذه الحالات من تعاطي المنشطات في رياضتنا منذ عدة سنوات سابقة”.

وأضاف “نحن نوضح، دون أي شعور بالرضا، أن رفع الأثقال كانت بعيدة عن كونها الرياضة الوحيدة التي تأثرت بقضية تعاطي المنشطات التاريخية في روسيا والتي تم كشفها بواسطة المبلغين والإعلام والوادا”.

وتابع “ورغم ذلك يمكننا أن نشعر بالرضا أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أظهر مرة أخرى رغبته الواضحة في توفير رياضة نظيفة وترقية المتسابقين الشرفاء. لم نظهر أي تردد في اتخاذ القرارات الصحيحة”.

روابط ذات صلة

خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية

خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام

الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*