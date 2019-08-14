احدث الأخبار

الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي
أبرز المواد
 استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف
أبرز المواد
 حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!
أبرز المواد
 وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة
أبرز المواد
 60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا
أبرز المواد
 قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر.. والكشف عن موعد الافتتاح!
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات
أبرز المواد
 بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس
أبرز المواد
 خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
أبرز المواد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي

الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي

أبرز المواد
استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

أبرز المواد
حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

أبرز المواد
وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة

وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة

أبرز المواد

قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر.. والكشف عن موعد الافتتاح!

قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر.. والكشف عن موعد الافتتاح!
http://almnatiq.net/?p=762643
المناطق_وكالات

تستعد قطر وتركيا للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية جديدة لأنقرة في العاصمة الدوحة، في الخريف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة حرييت، الأربعاء.

يأتي ذلك مع تزايد عدد الجنود الأتراك في قطر “إلى رقم كبير”، وقالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، إن القاعدة الجديدة تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، حيث يتم الانتهاء من بناءها.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، تؤكد هاندي فيرات، التي اكتسبت شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، أنه بمقتضى القاعدة الجديدة سيزيد عدد الجنود الأتراك في قطر، “إلى رقم كبير”، على حد قولها.

وأضافت فيرات أن “قطر تولي أهمية كبيرة لهذه القاعدة العسكرية. إنهم يتحدثون عن حفل الافتتاح الكبير في الخريف. من المتوقع أن يعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس رجب طيب أردوغان عن حفل الافتتاح”.

وكتبت فيرات مشاهداتها في صحيفة حرييت بعدما سافرت إلى الدوحة، وزارت قاعدة طارق بن زياد العسكرية، التي يوجد بها جنود أتراك أيضا.

وبحسب فيرات، فإن الجنود الأتراك انتشروا في قاعدة طارق بن زياد العسكرية المذكورة منذ أكتوبر 2015، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر. ووفقا لمشاهدات فيرات، فقد التقى جنود من كلا البلدين في قاعدة طارق بن زياد، وتبادلوا التحية خلال عطلة عيد الأضحى.

روابط ذات صلة

الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي

الأسهم الأوروبية تتراجع مع استمرار مخاوف بشأن النمو العالمي
استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف
حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*