احدث الأخبار

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف
أبرز المواد
 حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!
أبرز المواد
 وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة
أبرز المواد
 60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا
أبرز المواد
 قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر.. والكشف عن موعد الافتتاح!
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط بفعل بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات
أبرز المواد
 بوابة المخدرات تعيد “تايسون” إلى أضواء الشهرة مجددا !
أبرز المواد
 الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يوقف خمسة رباعين روس
أبرز المواد
 خلفان: لو اجتمع الإنس والجن لفشلوا في تقديم خدمات للحجيج أفضل من السعودية
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكّرم المتميزين في تنفيذ خطة الطوارئ لحج هذا العام
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الكوري
أبرز المواد
 “فيسبوك” يسمح لمتعاقدين بالاستماع ونسخ محادثات صوتية للمستخدمين
أبرز المواد
استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

أبرز المواد
حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

أبرز المواد
وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة

وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة

أبرز المواد
60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا

60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا

أبرز المواد

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف

استنفار بمستشفى الموية عقب حادثة حافلة ركاب شمال الطائف
http://almnatiq.net/?p=762658
المناطق_الطائف

باشرت الفرق الإسعافية في صحة الطائف حادث حافلة، تقل 50 راكبًا، فجر اليوم على طريق الطائف – الرياض.

وأعلن مستشفى المويه العام الكود الأحمر، عند الثالثة فجرًا، تأهباً لاستقبال الحالات المصابة.

ومن جانبه؛ أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف أن 6 فرق إسعافية باشرت حادث الحافلة بالقرب من محافظة الموية، شمال الطائف، وأعلنت غرفة العمليات حالة الاستنفار داخل المستشفى.

يأتي ذلك فيما نفذت الفرق، إلى جانب الجهات المعنية، الفرز الميداني للحالات الناتجة عن الحادث، وجرى نقل 6 حالات لمستشفى الموية العام، في الوقت الذي تم نقل حالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن كافة الحالات الـمصابة تحظى بالرعاية والعناية اللازمة، مؤكدا أن الإصابات لا تتجاوز درجة المتوسطة، والوضع الصحي لكامل ركاب الحافلة لا يدعو للقلق ولله الحمد.

يذكر أن مستشفى المويه العام يخضع للجاهزية بدرجة التأهب ضمن خطط صحة الطائف المساندة للجهود الصحية في المشاعر المقدسة، وضمن الخطة التي اعتمدها مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس خلال شهر الحج، وانطلاق موسم الطائف الصيفي.

روابط ذات صلة

حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!

حظر حمل بعض حواسيب “Apple” على متن الطائرات!
وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة

وزير الداخلية لـ«القيادة»: نجاح موسم الحج بفضل توجيهاتكم الرشيدة
60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا

60 قتيلاً في اشتباكات شمال غربي سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*