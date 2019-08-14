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سمو وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

سمو وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=762671
المناطق - الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ , بفضل الله عز وجل ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان.
وقال سموه : ” إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ كان لها بعد توفيق الله أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة ” , مؤكداً أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً.
وذكر سموه ” أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية “.
وسأل سمو الأمير عبدالله بن بندر في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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