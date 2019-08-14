باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير

باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير

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باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير

باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن كشمير
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المناطق _ وكالات

طالبت باكستان بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة نزاع كشمير بعد إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي للإقليم.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بعث رسالة إلى رئيس مجلس الأمن جوانا ورونيكا، لعقد اجتماع عاجل للمجلس تحت بند جدول أعماله الخاص بنزاع كشمير، لمناقشة الوضع الناتج عن الأعمال الأخيرة للهند، التي تهدد السلام والأمن الدوليين وتقوض الوضع المتنازع عليه والمعترف به دولياً للإقليم كشمير.

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