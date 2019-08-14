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الكشافة يرشدون 211 ألف حاجاً تائهاً خلال موسم حج هذا العام

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الكشافة يرشدون 211 ألف حاجاً تائهاً خلال موسم حج هذا العام

الكشافة يرشدون 211 ألف حاجاً تائهاً خلال موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=762694
منى _ مبارك الدسري

أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدأ من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211107 حاجاً من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 20133 حاجاً إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 190974 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة.

وأكد المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الارشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والتشجيع الذي وجدوه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا  ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد عملوا في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى ، وسبعة مراكز في مشعر عرفات إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

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