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أمير منطقة تبوك يواسي الشيخ سطام المرتعد في وفاة والده

أمير منطقة تبوك يواسي الشيخ سطام المرتعد في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=762701
المناطق _ تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشيخ سطام بن حمد المرتعد شيخ  اليمنه من عنزه في وفاة والده الشيخ حمد بن مطلق  المرتعد رحمه الله .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ المرتعد ولكافة أسرتهم  في وفاة والدهم   سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب الشيخ سطام المرتعد  عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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