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ثقافة وفنون القصيم تختتم أمسيات “فرحة نزيل” بسجن بريدة

ثقافة وفنون القصيم تختتم أمسيات “فرحة نزيل” بسجن بريدة

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ثقافة وفنون القصيم تختتم أمسيات “فرحة نزيل” بسجن بريدة

ثقافة وفنون القصيم تختتم أمسيات “فرحة نزيل” بسجن بريدة
http://almnatiq.net/?p=762707
المناطق _ بريدة

شهد ختام الأمسيات الشعرية والإنشادية “فرحة نزيل” التي نظمتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم، وإدارة سجن بريدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في الجناح المثالي بسجن بريدة، بإشراف من مديرية سجون منطقة القصيم، تفاعلاً غير مسبوق من قبل النزلاء مع قصائد ووصلات 11 شاعراً ومنشداً ألهبت حماسهم وعواطفهم، حيث نثر شعراء الأمسيات عبير الكلمات الوطنية والاجتماعية في ليلة من أجمل ليالي العيد السعيد، فيما قدم المنشدين عدداً من الوصلات الإنشادية المتنوعة التي أثارت حماس النزلاء، كما أقيمت مسابقة لأجمل قصيدة بين نزلاء السجن قام الشعراء المشاركين بتقييم المشاركات بين النزلاء الذين قاموا بإلقاء قصائدهم مباشرة أمام الحضور، كما قام المنشدين بتقييم المشاركات بين النزلاء لأجمل صوت وأداء، فيما قدم الراوي دخيل العازمي عدداً من الروايات.

وأثنى مدير إدارة سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي على تفاعل جمعية الثقافة والفنون بالقصيم لتكريس دورها بالشراكة المجتمعية والثقافية مع القطاعات الأخرى ممثلاً بتعاونها مع إدارة السجن لتنظيم الكرنفال الحيوي الهام بمناسبة عيد الأضحى المبارك لنزلاء السجن، مقدماً شكره وتقديره لمدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، ومدير مديرية سجون القصيم العميد خالد الجربوع على أتاحتهم الفرصة لتقديم مثل هذه المبادرات لإدخال الفرح والسرور على النزلاء ومشاركتهم فرحة العيد ومنحهم فرصة ترويحية ممتعة في عيد الأضحى المبارك.

حضر ختام الأمسيات مدير إدارة سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي، ومساعده الرائد فهد الركيان، ومدير جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بالإنابة سلمان الضباح، والأمين العام بالمحكمة الجزائية أحمد الحميد، والمحلل الرياضي محمد السويلم، والناقد الرياضي طارق النوفل، ولاعب المنتخب ونادي النصر السابق منصور الموسى، والشاعر والأديب محمد الضالع، وممثل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالد الزيداني.

الجدير ذكره أن الشعراء والمنشدين الذين شاركوا بأمسيات “فرحة نزيل” هم الشعراء سند الجرداوي ومطرب العقاب العواجي ورجاء الكرشمي وعبدالله الضبعان وعلي السالم ومنصور المشيقح، والمنشدين هم مثنى المنصور وخالد الشتيلي وكحيلان عنزه وحميد النعيضي ومحمد الفياض، فيما قدم الأمسيات نواف الجزاع.

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