الهيئة المستقلة للإنتخابات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في تونس

المناطق _ وكالات

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قبول ملفات 26 مترشحًا للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي ستعقد في الخامس عشر من سبتمبر القادم وذلك من بين 96 مترشحا تقدموا لها.

وكانت الهيئة قد اغلقت الجمعة الماضي باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي فرضتها وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي .

ومن ابرز المرشحين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق المنصف المرزوقي ومرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو.