أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ , والذي تحقق بعد توفيق الله سبحانه ثم بما توليه هذه الدولة المباركة من اهتمام وبذل كبير خدمة لضيوف الرحمن والحرمين الشريفين .

وقال سموه : “إن هذا النجاح القياسي يعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما لله ـ لتيسير وتسهيل نسك الحج عبر تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في كافة الأماكن التي يؤدون فيها حجهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة , وكذلك في زيارتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة”.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أن ما قدم من تكاتف كافة القطاعات والتي يقوم عليها أبناء هذا الوطن الأوفياء من مدنيين وعسكريين لحجاج بيت الله الحرام لهو شرف عظيم قد شرف الله به أبناء هذه البلاد المباركة والتي نذرت نفسها قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن عبر تسخير كافة الإمكانيات لأداء هذه الرسالة على الوجه المطلوب والذي يرضي الله سبحانه وتعالى , منوهاً سموه بما تحظى به المشاعر المقدسة من بذل وعطاء مستمر من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.

مشيراً سموه على أن هذه الوطن ومنذ تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ طيب الله ثراه ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ قد شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين عبر الاستعداد المبكر على كافة المستويات والتي تؤكد للعالم أجمع عظم العناية والاهتمام التي توليها القيادة ـ أيدها الله ـ للحرمين الشريفين وضيوفهما , معرباً سموه عن شكره وتقديره لما تقوم به لجنة الحج المركزية والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ـ حفظه الله ـ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظه الله ـ, وما تقوم به لجنة الحج العليا ووزارة الداخلية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من جهود عظيمة هي محل تقدير كافة ضيوف الرحمن.

وسأل سمو أمير منطقة القصيم المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ خير الجزاء وأن يجعله ذخراً وسنداً للإسلام والمسلمين وأن يجزيه عظيم الأجر والثواب لما يقدمه من خدمات متتالية للحرمين الشريفين وضيوفهما , داعياً الله سبحانه أن يبارك بالجهود وأن يجعل حج ضيوف بيت الله مبروراً وسعيهم مشكوراً ودعائهم مستجاباً , وأن يعيدهم المولى عز وجل إلى بلدانهم سالمين غانمين.