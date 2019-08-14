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ضبط أدوات صيد مخالفة بجدة في إجازة عيد الأضحى المبارك

ضبط أدوات صيد مخالفة بجدة في إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=762728
المناطق_جدة

صرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، بأن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تمكنت إثر بلاغ من مركز حرس الحدود بذهبان لضبط مخالفي نظام الثروة السمكية باستخدام أدوات صيد مخالفة تمثلت في مسدس صيد وكمية من الأصداف المتنوعة, وباشر المختصون المكلفون بالعمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك البلاغ على الفور كما تلقت وحدة الثروة السمكية بجده بلاغًا آخر من مركز الشعيبة المسدودة لظبط مخالفة لنظام الصيد البحري أخرى، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفات مع مركز الحدود وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة.

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، ردة بن عبادل الزهراني، على مصادرة الأدوات المخالفات واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة ويأتي بعد ذلك إتلافها حسب نظام لجنة الاتلاف، مؤكدًا أن الوحدة تقوم بعمل جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية وحفاظا على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، على أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مطبقا الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

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