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أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

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نائب أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

نائب أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد
أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أبرز المواد

أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=762731
المناطق_حائل
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسمو وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – حفظهم الله – بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
    وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بهذه المناسبة بسلاسة وسهولة تنقل حجاج بيت الله الحرام من خلال وسائل النقل المختلفة وتوفر جميع الخدمات الصحية والبلدية والأمنية والمرورية والإسعافية والإرشادية على مدار الساعة لخدمة الحجاج والتي توجت بنجاح خطط الحج وتسجيل معدلات قياسية في حسن التنظيم وإدارة الحشود، حامداً الله على ما تحقق للوطن وقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين من تميز وإشادات كبيرة من حجاج بيت الله الحرام ومن كافة من تابع وشاهد عبر القنوات التلفزيونية من بداية مناسك الحج حسن التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية التي أكدت وبصورة جلية أن المملكة عنواناً كبيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.
    وأكد سمو أمير حائل أن المملكة من خلال النجاحات التي حققتها خلال مواسم الحج وضعت لها بصمة تنظيمية رائدة على مستوى العالم في إدارة وخدمة ما يقارب من مليوني وخمسمائة ألف حاج في وقت وجيز ومكان محدد وبمستوى عال انعكس ذلك على جموع الحجيج من خلال ما عبروا به عبر القنوات عن رضاهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المبذولة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، داعيا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

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نائب أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

نائب أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج
أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

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