نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نشعر بالفخر بما تحقق بفضل من الله ثم بما قدمته القيادة الحكيمة – أيدها الله – من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا – بعد توفيق الله – في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهوله وسط أجواء إيمانية.

وأشاد سموه بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية والتي حرص فيها الجميع على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، مثنياً سموه على نجاحات رجال الأمن في كافة القطاعات ونجاحات العاملين في مختلف الجهات الخدمية الحكومية منها والأهلية ، مشيراً سموه إلى أن هذا النجاح ليس بمستغرب على بلادنا وقيادتنا وهذا الشعب الوفي الذي دأب على خدمة الإسلام والمقدسات الإسلامية وخدمة أبناء الأمة الإسلامية في كل عام .

ودعا نائب أمير منطقة حائل المولى القدير بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يجعل مايقدمانه في موازين أعمالهما وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ويتقبل من الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب .​