احدث الأخبار

شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!
أبرز المواد
 علماء “يا بانيون” يكتشفون لأول مرة سر تحديد الجنين في السائل المنوي!
أبرز المواد
 تجربة “مجنونة” لحجب “أشعة الشمس” تثير مخاوف عالمية!
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 ضبط أدوات صيد مخالفة بجدة في إجازة عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 أمير القصيم يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 فتاة مصرية حاجة تستعيد بصرها بعد إستئصال ورم نازف بالدماغ بالمنظار الجراحي في مدينه الملك عبد الله الطبية
أبرز المواد
 الخطوط السعودية تحشد طاقاتها وتجند امكاناتها مع انطلاق العمليات التشغيلية لعودة الحجاج
أبرز المواد
 الهيئة المستقلة للإنتخابات تعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في تونس
أبرز المواد
 ثقافة وفنون القصيم تختتم أمسيات “فرحة نزيل” بسجن بريدة
منطقة القصيم
شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!

شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!

أبرز المواد
علماء “يا بانيون” يكتشفون لأول مرة سر تحديد الجنين في السائل المنوي!

علماء “يا بانيون” يكتشفون لأول مرة سر تحديد الجنين في السائل المنوي!

أبرز المواد
تجربة “مجنونة” لحجب “أشعة الشمس” تثير مخاوف عالمية!

تجربة “مجنونة” لحجب “أشعة الشمس” تثير مخاوف عالمية!

أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

أبرز المواد

شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!

شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!
http://almnatiq.net/?p=762742
المناطق_متابعات

قالت  وسائل إعلام، الأربعاء، إن المسلح المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية، مما دفع رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتقول إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط وفقا لسكاي نيوز .

ونشرت صحيفة “نيوزيلاند هيرالد”، صورة للرسالة المؤلفة من 6 صفحات، المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند، ونشرت على موقع (4 تشان) الإلكتروني للصور المثير للجدل.

وذُكر أنها رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان، يقال إنه يعيش في روسيا التي زارها قبل أربع سنوات.
وفي الصفحة الخامسة، يوضح تارانت آراءه السياسية العنصرية وتأثيراته ويعترف بأنه لا يمكنه قول الكثير في الرسالة، وإلا فإن الحراس سيصادرونها.

“صراع كبير قادم”

وحذر المتهم في الرسالة من “صراع كبير قادم”، واختتمها بالقول:”لا تنس واجبك تجاه شعبك”.

وقال موقع (نيوزهب) الإلكتروني إن آخر سطرين من الرسالة يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح لكنه حجب ما كتب فيهما.
ودفع تارانت، وهو أسترالي، ببراءته من 92 تهمة تتعلق بالمذبحة التي ارتكبها في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش يوم 15 مارس، وسيحاكم في مايو 2020.

ونُقل عن أرديرن قولها للصحفيين في توفالو، حيث تشارك في منتدى جزر المحيط الهادي، “أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان”.

وأضافت “من الواضح أن هذا المتهم لديه هدف محدد تماما في ذهنه، فيما يتعلق بنشر آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك”.

ويُسمح للسجناء بإرسال وتلقي رسائل ويمكن للمسؤولين بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط.

وقالت إدارة الإصلاحيات في نيوزيلندا في بيان نقلته الصحيفة “أدخلنا تعديلات على إدارة بريد هذا السجين لضمان أن تكون إجراءاتنا القوية فعالة”.

روابط ذات صلة

علماء “يا بانيون” يكتشفون لأول مرة سر تحديد الجنين في السائل المنوي!

علماء “يا بانيون” يكتشفون لأول مرة سر تحديد الجنين في السائل المنوي!
تجربة “مجنونة” لحجب “أشعة الشمس” تثير مخاوف عالمية!

تجربة “مجنونة” لحجب “أشعة الشمس” تثير مخاوف عالمية!
نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

نائب أمير منطقة حائل‬⁩ يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*