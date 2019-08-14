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«المدينة» تستقبل أولى رحلات قطار الحرمين المخصصة لضيوف الرحمن

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«المدينة» تستقبل أولى رحلات قطار الحرمين المخصصة لضيوف الرحمن

«المدينة» تستقبل أولى رحلات قطار الحرمين المخصصة لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=762743

تستقبل المدينة المنورة ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان، فيما شرعت مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية في تنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج وتهيئة جميع الخدمات للعناية بحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.

ووصلت الي المدينة المنورة اليوم أولى رحلات قطار الحرمين السريع المخصصة لضيوف الرحمن خلال الموسم الثاني للحج وعلى متنها أكثر من 1200 حاج وحاجة من مختلف الجنسيات.

وواكب وصول ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة استكمال الجهات العاملة في الحج لكل التجهيزات لمتابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية، ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة.

وتشمل مختلف محاور الخدمة بدءاً باستقبال ضيوف الرحمن القادمين براً عبر طريق الهجرة السريع، وتهيئة النقاط الأمنية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على الجانب الأمني، وتسهيل وصول الحافلات إلى المنطقة المركزية ومناطق سكن الحجاج في وقت وجيز.

ويتركّز جانب كبير من عمل الجهات المعنية حالياً على تطبيق خطة المغادرة لموسم ما بعد الحج بشكل دقيق عبر المنفذ الجوي “مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي” الذي يشهد حركة مغادرة كثيفة للحجاج، وتسيير رحلات على مدار الساعة إلى مختلف دول العالم، تستمر حتى الـ 20 من محرم المقبل، والحرص على ضمان دقة مواعيد المغادرة واتخاذ كل التدابير المصاحبة لمغادرة الحجاج مساكنهم عبر الحافلات، ووصولهم إلى المطار قبل وقت كافٍ لتسهيل إجراءات سفرهم جواً إلى بلدانهم، لضمان نجاح مرحلة التفويج في الموسم الثاني استمراراً لما تحقق من نجاح خلال الفترة الماضية من موسم الحج.

يذكر أن أكثر من 900 ألف حاج قدموا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، فيما يتواصل خلال الأيام المقبلة قدوم ضيوف الرحمن من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

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