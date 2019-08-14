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رئيس هيئة الهلال الأحمر يكرم أبطال الميدان خلال موسم حج ١٤٤٠هـ

رئيس هيئة الهلال الأحمر يكرم أبطال الميدان خلال موسم حج ١٤٤٠هـ
http://almnatiq.net/?p=762750
المناطق_محمد الحسن

كرّم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، أبطال الميدان من منسوبي الهيئة المميزين الذين ساهموا في إنجاح موسم الحج لعام ١٤٤٠هـ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة المقدسة بحضور مدراء العموم وموظفي الهيئة.

وبدء الحفل بكلمة لمعالي الرئيس، أشاد فيها بالجهود التي بذلها منسوبي الهيئة خلال موسم الحج وما قدموه من خدمات إسعافية وميدانية لضيوف الرحمن، والتي جاءت متوافقة مع الخطة التي أعدتها الهيئة لموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى الدعم الكبير التي تلقاه الهيئة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله-.

وأكد القاسم أن المناسبة جاءت للاحتفاء بأبناء الهيئة المميزين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح موسم الحج لهذا العام، وقدموا كل ما لديهم من جهد وأفكار وعمل لخروج هذا الموسم بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أن التكريم يشكل حافزًا كبيرًا لتشجيع منسوبي الهيئة على مواصلة التميز والجهد والعطاء.

ومنح معاليه شهادات شكر وتقدير لأفضل مركز إسعافي أداءً خلال موسم الحج، وأكثر فرقة إسعافية استجابة للبلاغات، وأكثر موظف استقبالا للبلاغات في غرفة العمليات المركزية، وأكثر فرقة إسعافية للاستجابة للدعم والمساندة،  وأكثر الموظفين العاملين في غرفة عمليات الحج ترحيلاً للبلاغات، وصاحب أفضل صورة معبرة.

وتضمن الحفل عرضًا مرئيا عن أبرز  جهود الهيئة خلال موسم الحج، والذي تضمن عدد البلاغات والحالات الإسعافية التي تعاملت معها فرق الهلال الأحمر، وبرامج التدريب وجهود المتطوعين والمتطوعات، ثم تم عرض مرئي عن أبرز الإحصاءات التي حققتها الهيئة خلال موسم الحج.

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