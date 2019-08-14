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فتاة حسناء تفقد عينها بسبب الميكروويف!

فتاة حسناء تفقد عينها بسبب الميكروويف!
http://almnatiq.net/?p=762755
المناطق_متابعات

فقدت فتاة بريطانية إحدى عينيها بسبب الاستخدام الخاطئ للميكروويف، بينما كانت تعد وجبة الإفطار قبل أسبوع في منزلها، وفق ما ذكرت صحيفة بريطانية، الأربعاء وفقا لسكاي نيوز .

وانفجرت بيضة في عين بيثاني روسر (22 عاما)، الثلاثاء الماضي، بعد أن أخرجتها من الميكروويف وبدأت في تفحصها للتأكد من نضجها، حيث أحرقت الجانب الأيمن من وجهها وتسبب في فقدانها البصر في عينها اليمنى، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

ووضعت روسر البيض في غلاية وغمرته بالمياه ورشت عليه بعض الملح ثم أدخلته إلى الميكروويف لمدة 6 دقائق، وذلك وفق تعليمات قرأتها عبر الإنترنت تشير إلى أن سلق البيض في الميكروويف بهذه الطريقة تكون آمنة.
لكن روسر لم تكن تتوقع الكارثة عندما أخرجت البيض من الميكروويف لكي يبرد قليلا، وذلك في التاسعة صباحا، إذ انفجرت إحداها في وجهها وأفقدتها إحدى عيناها.

وحذرت روسر مستخدمي الميكروويف من غلي البيض فيه، أو اتباع تعليمات غير صحيحة لغلي البيض في الميكروويف من خلال الإنترنت أو يوتيوب، إذ إن التجارب لن تكلل دائما بالنجاح.

وقالت روسر: “لقد دخلت إلى غوغل لمعرفة ما إذا كان يمكنك سلق البيض في الميكروويف”. وأضافت: “هناك مواقع لا حصر لها ومقاطع فيديو على يوتيوب تفيد بأن ذلك ممكنا”.

وتابعت: “لقد قرأت في أحد المواقع أنه يمكن استخدام الميكروويف في سلق البيض طالما تمت إضافة الملح إلى الماء لمنع البيض من الانفجار”.

وأوضحت روسر أن التعليمات، التي قرأتها كانت تشير إلى غلي البيض في الميكروويف لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق، موضحة أنها أخرجت البيض من الميكروويف بعد 6 دقائق.

وقالت: “بينما كنت أنظر في الغلاية لمعرفة ما إذا كان البيض قد نضج أما لا، انفجرت واحدة فجأة في وجهي”. وكانت روسر في البيت بمفردها حين وقعت الحادثة، واتصلت برقم الطوارئ لإسعافها.

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