أمير منطقة الرياض بالنيابة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال سموه ” إن شرف الخدمة والاهتمام بالحرمين الشريفين تتجلى في مناسبة الحج تحت إشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وجهود ميدانية عظيمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا والمشاركين من رجالات الأمن وقطاعات الدولة كافة وما أثمرت عنه هذه الجهود من مستوى متميز في سبيل راحة الحجاج وقضاء نسكهم في أمان واطمئنان “.

وأضاف سموه ” إن العمل على تفعيل المبادرات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 أسهم بفضل من الله في إبراز خبرات المملكة التنظيمية المتطورة وقدراتها من تاريخ التأسيس إلى حاضر النهضة والرقي، إخلاصاً منها لهذا الواجب الديني وابتغاء لوجه الله تعالى في خدمة هذا الركن العظيم”، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ، وأن يجزي الجميع الأجر والمثوبة على ما يقدمونه من أعمال جليلة، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.