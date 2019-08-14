شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !

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http://almnatiq.net/?p=762768
المناطق_متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه مُنجم، عجوز يتوقع يوم نهاية العالم.

وفي الفيديو، قال العجوز ان يوم الجمعة 30 أغسطس من عام 2019 ميلادية سيكون نهاية العالم مؤكداً أن أي توقعات غير ذلك لا يجب أن يصدقها أحد.

وفي السياق ذاته علق الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، قائلاً ” لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع المرفق؛ لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه، ولكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي، ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في 30 أغسطس؟ الجواب: ارقد وآمن ” .

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