احدث الأخبار

توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440
أبرز المواد
 شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !
أبرز المواد
 أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مباريات دور الـ 8 لدوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 «كفى» تكافئ 20 متعافياً من الإدمان بأفضل هدية في حياتهم
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
أبرز المواد
 فتاة حسناء تفقد عينها بسبب الميكروويف!
أبرز المواد
 رئيس هيئة الهلال الأحمر يكرم أبطال الميدان خلال موسم حج ١٤٤٠هـ
أبرز المواد
 د. القاسم: فرق الهلال الأحمر باشرت أكثر من 16 ألف حالة خلال موسم الحج
أبرز المواد
 «المدينة» تستقبل أولى رحلات قطار الحرمين المخصصة لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 شاهد: سفاح نيوزيلندا ينشر رسالة بخط يده من السجن .. ويحذر : “صراع كبير قادم”!
أبرز المواد
توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة

توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة

أبرز المواد
هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440

هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440

أبرز المواد
شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !

شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !

أبرز المواد
أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أبرز المواد

توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة

توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة
http://almnatiq.net/?p=762773
المناطق_متابعات

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنه لم يظهر أي تغيير في مستوى الجرعات الإشعاعية في أجواء المملكة وفقاً للشبكة الوطنية للإنذار المبكر عن الحوادث الإشعاعية والنووية، والمكونة من 73 محطة للرصد والإنذار المبكر المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي تعمل الهيئة حالياً على زيادة سعتها لتتضاعف وتصبح 143 محطة.

وقالت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلقَ أي بلاغ رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن احتمال وقوع حادث نووي أو إشعاعي في ثنايا حادث عسكري لتجربة قيل أنها اختبار لتقنية صواريخ تتضمن مواد مشعة أو مفاعل نووي صغير وقع في نيونوكسا شمال غرب روسيا، وذلك في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي انضمت لها المملكة منذ 1989م، مشيرةً إلى أن العديد من الدول الأوروبية لاسيما القريبة من الحادث لم ترصد أي ارتفاعات في مستوى الجرعات الإشعاعية.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة تطورات الموقف وأبعاده لاتخاذ أي إجراءات وفقاً للخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

يذكر أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التي تم إنشاؤها في 25 / 6 /1439هـ وفقاً لقرار مجلس الوزاراء رقم 334، هي الجهة الوطنية المسؤولة عن مراقبة ومتابعة الطوارئ الإشعاعية والنووية في المملكة، ولها دور رئيس في الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وقد تعرّض العالم لعدد من الحوادث النووية ذات أبعاد واسعة المدى مثل حادثة المحطة النووية في جزيرة الأميال الثلاثه الأمريكية في مارس 1979م، وحادثة المحطة النووية في تشيرنوبل في أوكرانيا في أبريل 1986م، وحادثة المحطة النووية في فوكوشيما اليابانية في مارس 2011م.

روابط ذات صلة

هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440

هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440
شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !

شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !
أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*