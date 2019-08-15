معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي يواسي ذوي المسعفين المتوفين بمنطقة تبوك

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم واسي ذوي المسعفين عبدالله العمري و احمد القرني والذين وافتهم المنيه صباح امس اثر حادث سير على طريق تبوك ضباء اثناء توجههما لمقر عملهما بمركز اسعاف ضباء وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين ولكافتة أسرهما في وفاة الزميلين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان ، جاء ذلك هاتفياً اثناء زيارة منسوبي الهيئة بالمنطقة لذوي الفقيدين رحمهما الله .

وأعربوا ذوي الفقيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الهيئة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.