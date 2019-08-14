الحكومة اليمنية تغلق مطار “عدن” الدولي

إتخذت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء قراراً بإغلاق مطار عدن الدولي عن العمل.
وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام ، أن القرار جاء بناءاً على توجيه وزير النقل صالح الجبواني، مؤكداً على تحويل الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت.
إتخذت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء قراراً بإغلاق مطار عدن الدولي عن العمل.
وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام ، أن القرار جاء بناءاً على توجيه وزير النقل صالح الجبواني، مؤكداً على تحويل الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت.
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