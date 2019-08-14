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الحكومة اليمنية تغلق مطار “عدن” الدولي

الحكومة اليمنية تغلق مطار “عدن” الدولي
http://almnatiq.net/?p=762797
المناطق _ عدن

إتخذت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء قراراً بإغلاق مطار عدن الدولي عن العمل.

وقال مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام ، أن القرار جاء بناءاً على توجيه وزير النقل صالح الجبواني، مؤكداً على تحويل الرحلات من مطار عدن إلى مطار سيئون بمحافظة حضرموت.

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