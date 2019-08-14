احدث الأخبار

أول ظهورٍ لإبنة الفنانة البحرينية زينب العسكري
أبرز المواد
 ليفربول يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح على حساب تشلسي
أبرز المواد
 ٧٢٥٩ أضحية بمسلخ حفر الباطن بعيد الأضحى
المنطقة الشرقية
 5 حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من “حساب المواطن” .. تعرف عليها
أبرز المواد
 إصابة عدد من ضباط الشرطة في إطلاق نار في فيلادلفيا الأمريكية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تغلق مطار “عدن” الدولي
أبرز المواد
 البحرين تهزم العراق وتفوز بكأس غرب أسيا لكرة القدم
أبرز المواد
 معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي يواسي ذوي المسعفين المتوفين بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 وزارة الإعلام تقيم الحفل السنوي لتكريم الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج
أبرز المواد
 توضيح هام من “الرقابة النووية في السعودية” بشأن خطر تأثير انفجار روسيا النووي على أجواء المملكة
أبرز المواد
 هيئة تطوير مكة تعلن عن نجاح خطتها التشغيلية وأعمالها التنفيذية لموسم الحج #العالم_في_قلب_المملكه #حج_1440
أبرز المواد
 شاهد: مُسن كويتي يعلن موعد نهاية العالم .. والمسند يرد !
أبرز المواد
أول ظهورٍ لإبنة الفنانة البحرينية زينب العسكري

أول ظهورٍ لإبنة الفنانة البحرينية زينب العسكري

أبرز المواد
ليفربول يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح على حساب تشلسي

ليفربول يحرز لقب كأس السوبر الأوروبية بركلات الترجيح على حساب تشلسي

أبرز المواد
٧٢٥٩ أضحية بمسلخ حفر الباطن بعيد الأضحى

٧٢٥٩ أضحية بمسلخ حفر الباطن بعيد الأضحى

المنطقة الشرقية
5 حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من “حساب المواطن” .. تعرف عليها

5 حالات تُتيح للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي من “حساب المواطن” .. تعرف عليها

أبرز المواد

٧٢٥٩ أضحية بمسلخ حفر الباطن بعيد الأضحى

٧٢٥٩ أضحية بمسلخ حفر الباطن بعيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=762809
حفر الباطن _ عبدالله السعيدي
بلغ عدد إجمالي مذبوحات مسلخ حفر الباطن في أيام عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٠هـ  ٧٢٥٩ أضحية ؛ منها ٧١٨٨ من الأغنام و ٧٠ من الإبل و ١ من البقر كما تم الإعدام الكلي لـ ١٤ رأس من الأضاحي التي أثبتت الفحوصات البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأيضاً الإعدام الجزئي ٩٤٤ أضحية .
وأبان أمين محافظة حفرالباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي أن الأمانة تسعى دائماً وبصفة مستمرة الى تطوير آليات وخطط عمل المسلخ وفق الضوابط و الاشتراطات الصحية من قبل المختصين المرخص لهم ، وتقليل زمن الانتظار الى اقل فترة ممكنة و سرعة انجاز لذبح الأضاحي وتطبيق المعايير على المسلخ لضمان التعقيم المستمر ومكافحة الأوبئة وحصر مصاردها المحتملة .
كما دعا الأمين المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات ٩٤٠ والذي يعمل على مدار الساعة .

روابط ذات صلة

الإتفاق يعاود تدريباته بعد إجازة عيد الأضحى

الإتفاق يعاود تدريباته بعد إجازة عيد الأضحى
مسلخ القطيف يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

مسلخ القطيف يستقبل أكثر من ثلاثة آلاف ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك
نائب أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

نائب أمير الشرقية يرفع برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بنجاح موسم الحج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*