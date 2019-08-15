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وفاة مسعفين من الهلال الأحمر بحادث في تبوك

وفاة مسعفين من الهلال الأحمر بحادث في تبوك
http://almnatiq.net/?p=762823
المناطق_تبوك

واسى رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ذوي المسعفين عبدالله العمري واحمد القرني والذين وافتهم المنيه صباح امس اثر حادث سير على طريق تبوك ضباء اثناء توجههما لمقر عملهما بمركز اسعاف ضباء.
وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدين ولكافتة أسرهما في وفاة الزميلين سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان ، جاء ذلك هاتفياً اثناء زيارة منسوبي الهيئة بالمنطقة لذوي الفقيدين رحمهما الله .

وأعربوا ذوي الفقيدين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمعالي رئيس الهيئة على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي.

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