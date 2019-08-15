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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة
http://almnatiq.net/?p=762841
المناطق_الرياض

أتاحت وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية الموجودة على المركبات قبل سدادها بالطرق المتاحة المختلفة عبر هذه الخدمة المجانية، حيث لا يتم دفع أي مبالغ مالية مقابل هذه الخدمة، ويتم كل ذلك عن طريق موقع “أبشر”.

 

وحتى يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية يجب أولًا أن يسجل المستفيد رقم الهوية الخاص به عقب الدخول إلى موقع أبشر عبر الرابط هنا 

وبعيدًا عن الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن أيضًا الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة، وهي خدمة تمكن زوار الموقع من الاستعلام عن بيانات رخصة القيادة لمواطن أو مقيم داخل المملكة عبر الرابط هنا

وقبل شهرين أطلقت منصّة أبشر خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة من قِبل رجال الأمن في 3 مناطق جديدة هي: حائل، الحدود الشمالية، نجران، ليصبح عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن 8 مناطق.

وأوضحت أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعًا، حيث بإمكان المستخدم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الموقع فقط، مبينةً طريقة الدخول للخدمة، وهي كالتالي: “خدماتي ثم المرور ثم الاعتراض على المخالفات المرورية”.

وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت في بداية العام خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات، بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات، حيث تم بدء الخدمة في القصيم، وبعدها تباعاً المدينة وعسير وجازان.

ويُمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ولا يمكن الاعتراض على مخالفة أثناء فترة معالجة اعتراض آخر، وفي حال لم يتم معالجة الاعتراض خلال 7 أيام عمل يتم حينها مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالمنطقة.

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