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طلاب جامعة القصيم يكشفون على ذبائح الأبقار والأضاحي خلال موسم الحج

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طلاب جامعة القصيم يكشفون على ذبائح الأبقار والأضاحي خلال موسم الحج

طلاب جامعة القصيم يكشفون على ذبائح الأبقار والأضاحي خلال موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=762845
المناطق_بريدة

شارك 30 طالبا من طلاب المستويات العليا في قسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي أثناء موسم الحج، وذلك من خلال فحص جميع الأبقار الواردة لمجزر المعيصم (4) المخصص للأبقار والإبل، بالإضافة إلى فحص ذبائح الهدي والأضاحي والفدية والصدقة خلال يوم عيد الأضحى المبارك وحتى غروب اليوم الثالث لأيام التشريق.

وتم تقسيم الطلاب خلال أيام العيد إلى مجموعتين لإتمام مهمة فحص ذبائح الهدي والأضاحي والفدية والصدقة على أفضل وجه، حيث قاموا طيلة أيام التشريق بالفحص الروتيني للذبائح للحكم عليها وإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، من خلال دوام خاص للمجموعتين خلال هذه الفترة.

وكان الطلاب البيطريين قد قاموا بأداء المهام الموكلة إليهم بالمجزر منذ بداية شهر ذي الحجة إلى نهاية أعمال الحج في اليوم الثالث عشر من نفس الشهر، مع المشرف أستاذ صحة وسلامة اللحوم بقسم الطب البيطري، والتي تمثلت في الكشف الظاهري على جميع الأبقار الواردة إلى المجزر والسماح فقط للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية، حيث يشارك طلاب الجامعة كل عام في هذا المشروع منذ بداية العمل به.  

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