علماء يعثرون على “البطريق العملاق” بعد 66 مليون سنة من اختفائه.. والكشف عن سبب انقراضه !

المناطق_وكالات

عاش بطريق عملاق في نيوزيلندا قبل نحو ٦٦ مليون سنة، مع أكبر ببغاء في العالم، وأيضا مجموعة من النسور الضخمة والخفافيش أيضا، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وصل طول البطريق العملاق إلى 5 أقدام وبلغ وزنه نحو 175 رطلا، وتم العثور على عظام في نيوزيلندا ومن خلالها أمكن التوصل إلى معلومات عن فترة حياته.

وقال خبراء إن البطريق العملاق والذي كان يعيش في العصر الحجري، سيتم إضافته إلى مجموعة الحيوانات الضخمة المنقرضة، والمخلوقات التي عاشت في أوقات معينة بالتاريخ.

تشير العديد من البحوث إلى أن السبب في هذا الانقراض المفاجئ هو التغيرات في العوامل البيئية التي كانت موجودة في بداية العصر الجليدي، وتسببت في انقراض معظم الحيوانات الضخمة.