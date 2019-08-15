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علماء يعثرون على “البطريق العملاق” بعد 66 مليون سنة من اختفائه.. والكشف عن سبب انقراضه !

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علماء يعثرون على “البطريق العملاق” بعد 66 مليون سنة من اختفائه.. والكشف عن سبب انقراضه !

علماء يعثرون على “البطريق العملاق” بعد 66 مليون سنة من اختفائه.. والكشف عن سبب انقراضه !
http://almnatiq.net/?p=762848
المناطق_وكالات

عاش بطريق عملاق في نيوزيلندا قبل نحو ٦٦ مليون سنة، مع أكبر ببغاء في العالم، وأيضا مجموعة من النسور الضخمة والخفافيش أيضا، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

وصل طول البطريق العملاق إلى 5 أقدام وبلغ وزنه نحو 175 رطلا، وتم العثور على عظام في نيوزيلندا ومن خلالها أمكن التوصل إلى معلومات عن فترة حياته.

وقال خبراء إن البطريق العملاق والذي كان يعيش في العصر الحجري، سيتم إضافته إلى مجموعة الحيوانات الضخمة المنقرضة، والمخلوقات التي عاشت في أوقات معينة بالتاريخ.

تشير العديد من البحوث إلى أن السبب في هذا الانقراض المفاجئ هو التغيرات في العوامل البيئية التي كانت موجودة في بداية العصر الجليدي، وتسببت في انقراض معظم الحيوانات الضخمة.

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