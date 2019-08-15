احدث الأخبار

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث
أبرز المواد
 18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة
أبرز المواد
 كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج
أبرز المواد
 القبض على”مسلح فيلاديلفيا”بعد إصابة 6 من رجال الشرطة
أبرز المواد
 عفو مفاجئ ينقذ عمدة طهران السابق من الإعدام
أبرز المواد
 الوزراء ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب: حج ناجح بإمتياز.. وخدمات تفوق الوصف
أبرز المواد
 وفاة مسعفين من الهلال الأحمر بحادث في تبوك
أبرز المواد
 تونس: قبول طلبات 26 مرشحاً بانتخابات الرئاسة المبكرة
أبرز المواد
 علماء يعثرون على “البطريق العملاق” بعد 66 مليون سنة من اختفائه.. والكشف عن سبب انقراضه !
أبرز المواد
 طلاب جامعة القصيم يكشفون على ذبائح الأبقار والأضاحي خلال موسم الحج
أبرز المواد
 أول تعليق من نيوزيلندا على رسالة الكراهية التي أرسلها منفذ مذبحة المسجدين من داخل زنزانته !
أبرز المواد
رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث

كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث

أبرز المواد
18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

أبرز المواد
كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

أبرز المواد

كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج

كبار العلماء تهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم الحج
http://almnatiq.net/?p=762859
المناطق_مكة

رفعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440 .

ونوه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – لكافة الجهات بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن الذي أظهر – بفضل الله – مستوى القدرات التنظيمية للجهات المشاركة في خدمة الحجاج التي مكنتهم من أداء نسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.

سائلاً الله أن يجزي ولاة امرنا خيرًا وسائر المشاركين في إنجاح موسم هذا العام وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين.

روابط ذات صلة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية ومعلومات رخصة القيادة
كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث

كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث
18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*