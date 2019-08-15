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18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

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18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة

18 وظيفة شاغرة للجنسين بالدفاع المدني عبر جدارة
http://almnatiq.net/?p=762861
المناطق_متابعات

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الخريجين والخريجات إلى التقدم لشغل 18 وظيفة إدارية، من خلال منظومة التوظيف جدارة اعتبارًا من الأحد 17/12/1440هـ، حتى الأربعاء 20/12/1440هـ

وأوضحت المديرية أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية، واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبتين السادسة والسابعة، مع اشتراط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلاتهم من خارج المملكة

وأشارت المديرية إلى أنه ستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، وستتم مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات، عبر إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح

وأكدت المديرية أن الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل من خلال (هذا الرابط)

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