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كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث

كوريا الجنوبية تقاطع النفط الإيراني للشهر الثالث
http://almnatiq.net/?p=762862
المناطق_وكالات

أكدت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطًا إيرانيًا في يوليو، مقارنة مع 788651 طنًا استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11 5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12 9 مليون طن استوردها في يوليو 2018

وبحسب وكالة رويترز، فإن البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر يوليو ستنشرها مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر

وهبطت صادرات إيران من النفط الخام إلى نحو 100 ألف برميل يومياً في يوليو، نظرا للعقوبات وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب مصدر في قطاع النفط وبيانات الناقلات؛ لتتعمق خسائر الإمدادات العالمية

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، بعدما انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست

وبهدف خفض مبيعات إيران النفطية إلى الصفر، أنهت واشنطن في مايو إعفاءات من العقوبات كانت تمنحها لمستوردين للخام الإيراني

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