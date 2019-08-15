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القبض على”مسلح فيلاديلفيا”بعد إصابة 6 من رجال الشرطة

القبض على”مسلح فيلاديلفيا”بعد إصابة 6 من رجال الشرطة
http://almnatiq.net/?p=762863
المناطق_الرياض

أعلنت السلطات الأميركية اعتقال رجل مسلح كان قد أطلق النار على عناصر الشرطة وأصاب 6 منهم، خلال قيامهم بمداهمة منزل في قضية مخدرات.

وأوضح الرقيب في شرطة فيلاديلفيا، إريك غريب، إن الرجل المسلح اقتيد إلى السجن، بعد إطلاق نار استمر لعدة ساعات.

وبدأ حادث إطلاق النار، الأربعاء، على الساعة الرابعة والنصف عصرا في فيلاديلفيا، بعدما ذهب رجال الشرطة إلى أحد البيوت في إطار عملية أمنية وفقا لموقع سكاي نيوز.

وأوضح مفوض الشرطة، ريتشارد روس، أنه ما إن دخل رجال الشرطة إلى البيت حتى فوجئوا بوابل من الرصاص، وهو ما جعلهم يهربون عبر النوافذ والأبواب.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال حادث إطلاق النار غادروا المستشفى.

وفيما تمكن أغلب عناصر الشرطة من مغادرة البيت على عجل، علق اثنان داخل المكان، طيلة ساعات، ولم يجر إجلائهما إلا بعد أن عم الظلام المكان، ودخلت فرقة التدخل السريع على الخط.
ويرى روس أن عدم مقتل أي من رجال الشرطة في حادث إطلاق النار، يكاد يكون بمثابة معجزة، وحاول الأمنيون مرارا أن يقنعوا الرجل المسلح بالاستسلام.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.

وأصيب ضابطان آخران أيضا في حادث سيارة أثناء توجههما لموقع إطلاق النار.

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