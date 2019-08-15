الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي

الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي

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الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي

الشهراني يستعرض مسيرته الفوتوغرافية في لقاء قصة نجاح بنادي عسير الفوتوغرافي
http://almnatiq.net/?p=762877
المناطق_عسير

استضاف نادي عسير الفوتوغرافي مساء أمس الفنان الفوتوغرافي سعيد بن سعد بن ضمك الشهراني عضو النادي مستعرضا مسيرته الفوتوغرافية التي أوصلته مصورا بوكالة الأنباء السعودية
حيث تحدث عن بدايته بالفن التشكيلي كون والده فنان تشكيلي ولكن لم يناسبه ذلك الفن فتحول الى التصوير وابدى شغفه بذلك وكان يجمع المال لشراء كاميرا متطورة وتحقق له طلبه فبدأ في تطوير نفسه والتحق بعدد من أعضاء النادي وبدأ في الإلتحاق بالرحلات والدورات المتخصصة في هذا المجال الذي ابدع فيه وطور من مهاراته وابداعاته حتى وصل الى وكالة الأنباء السعودية مصورا .
وذكر الشهراني عدة مواقف أبرزها والذي ذكر انه لن ينساه وهو عن آخر صورة ألتقطت لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ومرافقيه قبل صعودهم للطائرة المنكوبة من مركز السعيده بساحل عسير حيث ذكر انه تم التقاطها قبل صعود سمو الأمير ومرافقيه للطائرة وكانت آخر لقطة قبل سقوط الطائرة وقد أثرت هذه الصورة عليه كثيرا ومن الصور التي لن ينساها ولن ينسى لحظات التقاطتها .

وفي ختام اللقاء كرم النادي الشهراني وقدم له درعا تذكاريا لإستعراض قصة نجاحه الفوتوغرافية .

حضر اللقاء مدير وكالة الأنباء السعودية بعسير الأستاذ صالح الأحمري ومدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ أحمد السروي وعدد من الفوتوغرافيين والإعلاميين ومحبي الفن الفوتوغرافي من الجنسين

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