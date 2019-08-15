برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني

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يستهل فريق برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على فريق أتلتيك بلباو على ملعب “سان ماميس” غدا الجمعة، وسيغيب عن الفريق في هذه المواجهة نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتعافى ميسي من إصابة في الساق، وهي الإصابة التي أبعدته عن جولة الفريق الإعدادية للموسم في الولايات المتحدة.

وسيحصل أنطوان جريزمان، المنضم حديثا لصفوف الفريق، على مكان ميسي في تشكيلة الفريق الأساسية، بعدما انتقل لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (8ر133 مليون دولار) من أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

وسيلعب جريزمان وعثمان ديمبلي على الجانبين وسيكون أمامهما لويس سواريز حيث يسعى إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، للتويج باللقب الثالث على التوالي.

وسجل اللاعبون الثلاثة أهدافا في المباراة التي فاز بها الفريق على نابولي 4 / صفر في مباراة ودية يوم الأحد الماضي.

وقال فالفيردي :” الهدافون دائما ما يحصلون على الثقة من خلال الفرص التي يحصلون عليها، من الأهداف، ومن الجيد بالنسبة لهم أن تكون لهم علاقة قوية مع الأهداف”.

وأضاف :”سعيد لأن كل المهاجمين سجلوا، بما فيهم جريزمان، لأنه يعطينا الكثير من الحلول في الهجوم بتحركاته. من الإيجابي رؤيته وهو يلعب”.

وتأمل جماهير برشلونة ان ترى الفريق يلعب بطريقة أكثر كلاسيكية، والاستحواذ على الكرة، وألمح فالفيردي لهذا الأمر في فترة الإعداد ، حيث منح كارليس ألينا وسيرحي روبرتو المزيد من الوقت للعب في وسط الملعب.

ومع ذلك، ربما يلجأ المدرب في المباراة المقبلة للاعتماد على القوة في وسط الملعب، حيث ينتظر أن يختار إما إيفان راكيتيتش او أرتورو فيدال.

وقام فريق أتلتيكو مدريد، الذي أنهى الموسمين الماضيين وصيفا لبرشلونة، ببناء جزء كبير من الفريق هذا الموسم.

وبعد تخليه عن العديد من النجوم مثل جريزمان، ورودريجو، الذي انتقل لمانشستر سيتي، ودييجو جودين، الذي رحل لإنتر ميلان، كان دييجو سيميوني، مدرب الفريق، بحاجة لتدعيم الفريق بشكل كبير في سوق الانتقالات.

نتائج الفريق وأدائه في فترة الإعداد، بما في ذلك الفوز 7 / 3 على ريال مدريد، جعل أتلتيكو مدريد مذهلا، ويستضيف الفريق خيتافي يوم الأحد المقبل.

هناك الكثير من الإثارة حول الجناح البرتغالي جواو فيليكس، الذي تعاقد معه أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية للنادي بلغت 120 مليون يورو من بنفيكا استعدادا لرحيل جريزمان.

وقال يان أوبلاك حارس مرمى الفريق عن فيليكس :” متأكد من أن أتليتكو هو المكان المناسب له. سيتطور كثيرا تحت قيادة دييجو سيميوني وسيتعلم كثيرا”.

وأضاف :”لا يوجد شك في أنه موهبة رائعة وإذا استمر مثلما بدأ، إذا تدرب بكد واستمر في اللعب في هذا المستوى سيكون لاعبا عالميا”.

ويستهل ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حملته ولديه الكثير لإثباته بعد الظهور السيء للفريق في الموسم الماضي.

ويحل الريال ضيفا ثقيلا على سلتا فيجو بعد غد السبت بعد فترة إعداد فاز خلالها بمباراتين فقط من أصل سبع مباريات.

وهناك الكثير من التوقعات تحيط بإدين هازارد، الذي انتقل للفريق من تشيلسي ويتوقع أن يشارك في الهجوم بجوار كريم بنزيمة.

ويتوقع أن يقود سيرخيو راموس الفريق خاصة وانه يتعافى من كدمة خفيفة.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي بلنسية مع ريال سوسيداد، ومايوركا مع إيبار، وليجانيس مع أوساسونا، وفياريال مع غرناطة، وألافيس مع ليفانتي، وإسبانيول مع إشبيليه، وريال بيتيس مع بلد الوليد.