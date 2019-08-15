أسهم أوروبا مستقرة بعد عمليات بيع كثيفة

أسهم أوروبا مستقرة بعد عمليات بيع كثيفة

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أسهم أوروبا مستقرة بعد عمليات بيع كثيفة

أسهم أوروبا مستقرة بعد عمليات بيع كثيفة
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد عمليات بيع كثيفة غذتها المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي، لكن المستثمرين يأملون في تدخل البنوك المركزية لتيسير السياسية النقدية وتهدئة الأسواق.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ليحقق بعض المكاسب بعد أن انخفض قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني هو الوحيد الذي انخفض بين المؤشرات الرئيسية مع تصدر شركات النفط الكبرى لقائمة الأسهم الهابطة مع نزول أسعار الخام.

وفيما يخص أنباء الأرباح، دفعت أرقام قوية أعلنتها شركة صناعة الجعة كارلسبرغ ومجموعة الشحن إيه.بي مولر-ميرسك أسهم الشركتين الدنمركيتين للارتفاع. والأسواق في إيطاليا والنمسا واليونان مغلقة في عطلة عامة.

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