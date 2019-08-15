الطائرة الرئاسية اليابانية للبيع نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 مساءً, 15 أغسطس 2019 م http://almnatiq.net/?p=762892 المناطق_وكالات ذكرت مجلة يابانية مختصة بالطيران، أن طائرة رئاسية من طراز بوينغ 747-400، معروضة حاليا للبيع، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية. ونقلت الطائرة، التي تم بناؤها في العام 1991، 14 رئيس وزراء ياباني وإمبراطور البلاد في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرت مجلة يابانية مختصة بتجارة الطائرات. والطائرة مسجلة من قبل قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، وقد تم تعديلها لتشمل غرفة نوم واسعة ومقصورة معيشة فاخرة وحمام كبير مع دش ومكتب ومقصورة سكرتارية. وتحتوي الطائرة الرئاسية اليابانية المعروضة للبيع بمبلغ 28 مليون دولار أميركي، على 85 مقعدا، في حين أن الطائرة الرئاسية الأميركية تحتوي على 70 مقعدا فقط.
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