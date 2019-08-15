تغريدة وليد الفراج تشعل غضب جماهير النصر ومطالب بوقف برنامجه!

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أشعلت تغريدة الإعلامي الرياضي وليد الفراج، التي قلل فيها من قيمة اللاعب عبدالرزاق حمدالله غضب جماهير النصر الذين طالبوا بإيقاف برنامجه.

وقال الفراج في تغريدته: ”أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن، لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر ملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين، خفف تعصبك“.

وأعتبر جمهور النصر التغريدة مسيئة وتشعل التعصب الرياضي بين الجماهير قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين.

ودشن الجمهور النصراوي هاشتاغًا باسم ”إيقاف برنامج الفراج مطلب“، ليحتل قمة الموضوعات الأكثر جدلًا على موقع ”تويتر“، وشهد خلال الساعات الماضية سجالًا كبيرًا بين جمهوري النصر والهلال، الذين دافعوا بدورهم عن تغريدة الفراج.

ودشن المشجع عبدالرحمن الفريج الهاشتاغ قائلًا: ”عبر هذا الهاشتاغ يحدث الآن: ضغوطات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف برنامج الدوري مع وليد وذلك بعد التغريدات المتشنجة والمتعصبة والتي تستهدف نادي النصر، خصوصًا أن ظهور البرنامج سوف يكون عبر قناة حكومية وليست خاصه كما هو في السابق“.

وأضاف الفريج: ”لو كان مقدم يستهدف الهلال ما جلس يوم واحد ويُلغى برنامجه. آن الآوان للنصراويين أن يطالبوا بإغلاق ظهور برنامجه، للصبر حدود وقلنا ممكن الرجل يتغير ولكن واضح هالسنة داخل متشنج بقوه بعد ان حصل النصر على الدوري الاستثنائي، من أبسط حقوقنا هذا المطلب“.

وأضاف معلق آخر يدعى خالد الدويس قائلاً: ”برنامج يستفز الشارع الرياضي ويدلس ويضلل ويثير الفتنة ويحث على الكراهية ويلوث عقول شبابنا ونحن بحاجة إلى رياضة بدون تعصب وتسود فيها الروح الرياضية وتكون المنافسة في الملعب فقط ونبقى إخوة متحابين لذا يجب إيقاف البرنامج لمنع الاحتقان الرياضي“.

وتابع حساب يحمل باسم ”منار الرياض“ قائلًا: ”إيقاف برنامج الفراج مطلب بعد جلب أسماء أساءت للنصر في برامج سابقة كعادل التويجري وأمثاله وبعد تطاول الفراج على النصر وحمدالله في تغريدات عدة، جمهور النصر يدشن هذا الهاشتاغ ويطالب بإيقاف برنامج الفراج لأنه ينحاز للهلال ضد النصر على طول الخط وعرضه“.