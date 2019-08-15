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قيادي في الانتقالي: نتعاون مع التحالف لدحر المشروع الإيراني
http://almnatiq.net/?p=762908
المناطق - وكالات

أكد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أن المجلس حليف وثيق لدول التحالف في دحر المشروع الإيراني الحوثي.

وقال القيادي على تويتر: “كنا وما زلنا وسنبقى حليفا وثيقا لدول التحالف مؤمنين بمهمة دحر المشروع الإيراني الحوثي”.

وأكد بن فريد أن “أحلام الذين أرادوا لنا أن نظهر بخلاف ذلك”، في إشارة إلى أن المعارك التي نشبت في عدن بين قوات الحكومة اليمنية وعناصر الانتقالي لن تؤثر على علاقات الأخير مع التحالف بقيادة السعودية.

وقال القيادي إن صور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موجودة بكثافة في قلب الحشود.

وبدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، تنفيذ تعهداته بالانسحاب من المواقع التي استولى عليها من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وسلم الانتقالي بالفعل محيط قصر معاشيق الرئاسي إلى قوة الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني بوساطة لجنة سعودية إماراتية.

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