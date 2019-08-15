احدث الأخبار

الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م
منطقة تبوك
 اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف
أبرز المواد
 قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440
أبرز المواد
 السودان.. عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس السيادي
أبرز المواد
 لجنة سعودية إماراتية في عدن للإشراف على انسحاب “الانتقالي”
أبرز المواد
 قيادي في الانتقالي: نتعاون مع التحالف لدحر المشروع الإيراني
أبرز المواد
 الطائرة الرئاسية اليابانية للبيع
أبرز المواد
 تُوفي الأب فانقطع دعم حساب المواطن
أبرز المواد
 تغريدة وليد الفراج تشعل غضب جماهير النصر ومطالب بوقف برنامجه!
أبرز المواد
 كارثة جوية جديدة شرق طهران والإعلان عن عدد الضحايا
أبرز المواد
 قادة 8 دول بينهم السيسي وآبي أحمد يحضرون توقيع اتفاق السودان
أبرز المواد
الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م

الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م

منطقة تبوك
اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة

أبرز المواد
ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف

ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف

أبرز المواد
قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440

قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440

أبرز المواد

لجنة سعودية إماراتية في عدن للإشراف على انسحاب “الانتقالي”

لجنة سعودية إماراتية في عدن للإشراف على انسحاب “الانتقالي”
http://almnatiq.net/?p=762911
المناطق - وكالات

وصلت لجنة سعودية إماراتية، الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

وأكد مصدر أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، تسلمت محيط قصر معاشيق الرئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالي.

وطالبت قوات التحالف برئاسة السعودية قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

وأسفرت معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى.

ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة. وبالفعل نفذت قوات التحالف عملية من هذا النوع ضد منتهكي الهدنة.

“لا حوار قبل الانسحاب”

والأربعاء، طالبت حكومة الرئيس اليمني، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أن الحكومة اليمنية تجدد ترحيبها “بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن”.

وأضاف البيان: “ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار”.

وأكد المجلس الانفصالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ويعتبر تسليمه محيط قصر معاشيق الرئاسي أول خطوة ميدانية له على الأرض تعكس هذا الاستعداد.

وعدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها الانفصاليون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بين الانفصاليين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح.

روابط ذات صلة

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة

اكتمال وصول 6500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة
ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف

ضيوف خادم الحرمين الشريفين: الخدمات والتسهيلات والرعاية الكاملة التي سخرت لنا تفوق الوصف
قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440

قطار الحرمين السريع ينجح في نقل الحجاج بين مكة والمدينة للمرة الأولى خلال حج 1440

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*