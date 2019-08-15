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الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م

الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م

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الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م

الفعاليات المسرحية تجذب زوار مهرجان شاطئ أملج 2019م
http://almnatiq.net/?p=762930
أملج - فايز السميري
واصلت اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان شاطئ أملج 2019م تقديم الفعاليات المسرحية التي اجتذبت الأهالي والسياح والذين اكتظت بهم أرض الفعاليات.
حيث شهد مسرح الطفل إقبالًا كبيرًا جدًا بقيادة الكابتن “يوسف الشريف”، الذي أشعل المسرح بالبرامج والمشاركات الهادفة والممتعة، واستمرت إلى منتصف الليل.
كما شهدت الفعاليات عروض ألعاب الخفة والمرايا والماجيك شو مع الكابتن “عبدالله شو” الذي قدم عدداً من العروض الشيقة والألعاب بالنار وألعاب الخدع البصرية والخفة، كما قدمت الطفلة ود الحربي والطفلة رهف القحطاني عدداً من الوصلات الإنشادية الوطنية تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
إلى ذلك واصل مرسى المهرجان على شاطئ الدقم السياحي، تقديم الفعاليات البحرية وبطولة كرة القدم الشاطئية، واستمتعت العائلات بنزهات بحرية بالقوارب وركوب الدبابات البحرية والاستمتاع بالجلسات المجهزة على شاطئ البحر، إضافة إلى الأكشاك والمطاعم.
وشهد المهرجان إقبالًا كبيرًا من أهالي أملج والسياح، حيث استمتعوا بسواحل أملج الجميلة والأجواء الممتعة وحرصهم على المشاهدة والاستمتاع بالعروض المقدمة.
من جهتهم، عبر الكثير من مرتادي المهرجان من الكبار والعائلات والأطفال والشباب عن إشادتهم بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان.
يذكر أن مهرجان شاطئ أملج 2019م الذي تنظمه مؤسسة الإضاءة الزرقاء لتنظيم الفعاليات “بلولايت” بإشراف الإتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبمشاركة لجنة التنمية السياحية وبلدية أملج وقطاع حرس الحدود بأملج يستمر حتى 31 أغسطس 2019م على الشاطئ المفتوح بمنتزه الدقم.

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