مسرح ديار العز في بلجرشي يستضيف ذوي الاحتياجات الخاصة ..ويحقق امنيه الكفيف الغامدي

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حقق مهرجان صيف بلجرشي40 حلم المنشد الكفيف سامي الغامدي بالظهور على مسرح فعاليات ديار العز والدخول في عالم الانشاد والشهرة جاء ذلك في حفل اليوم الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة فريق لحن الحياة الانشادي وفريق بسمتهم أمل التطوعي .

وقدم المنشد سامي الغامدي شكره وتقدير ه على استجابة ديار العز لطلبه واستضافته واتاحة الفرصة له وتقديمه على المسرح مع مجموعة من زملاءه من ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً بانه سيواصل المسير ولن تمنعه الاعاقة عن مواصلة هوايته المفضلة .

وتضمّن البرنامج الترفيهي فعاليات ثقافية واجتماعية متنوعة في أجواء من المرح استهدفت إدخال الفرحة إلى قلوب المعاقين وذويهم ورسم البسمة على محياهم .

واشتملت الفعاليات على مسابقات وألعاب متنوعة وعروضاً بصرية ورسومات على الوجوه وشخصيات كرتونية واستديو تصوير بالاضافة الى برنامج انشادي .

من جانبه اوضح مدير المركز الاعلامي بديار العز في محافظة بلجرشي عمر ال جميع ان برنامج اليوم الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة جاء ضمن برامج المسئولية الاجتماعية وتأكيدا للدور الريادي في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بحقوقهم وواجباتهم وابراز مواهبهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم ودمجهم في المجتمع .