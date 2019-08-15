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300 إعلامي من مختلف دول العالم يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين في جدارية ” شكر الملك سلمان “

أبرز المواد

300 إعلامي من مختلف دول العالم يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين في جدارية ” شكر الملك سلمان “

300 إعلامي من مختلف دول العالم يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين في جدارية ” شكر الملك سلمان “
http://almnatiq.net/?p=762948
المناطق - واس

عبر ما يقارب من 300 إعلامي من ضيوف وزارة الإعلام في حج هذا العام 1440هـ عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من خلال تدوين مشاعرهم وانطباعاتهم لما قدمته وتقدمه المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وتم توقيع جدارية شكر خادم الحرمين الشريفين خلال حفل وزارة الإعلام الختامي لموسم حج هذا العام الذي أقيم أمس في فندق الرتزكارلتون بجدة، وتضمنت الجدارية عبارات مؤثرة ومشاعر صادقة من ضيوف وزارة الإعلام من الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، حيث استخدم بعضهم لغاتهم الأم في التعبير عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على كل ما شاهدوه ولمسوه من تسهيلات وخدمات قدمتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام بإشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

 

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