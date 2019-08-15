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قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند

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قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند

قنصلية المملكة في مومباي للمواطنين : إصدار التأشيرة الإلكترونية قبل السفر يجنبكم الترحيل من الهند
http://almnatiq.net/?p=762955
المناطق - متابعات

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في مدينة مومباي الهندية، المواطنين القادمين إلى الهند إلى ضرورة التأكد من صدور التأشيرة الإلكترونية من نوع «E-VISA» بشكل نهائي؛ تجنبًا للترحيل عند الوصول للهند.

وقالت القنصلية ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الخميس (15 أغسطس 2019) : ” تأمل القنصلية من المواطنين القادمين إلى الهند ويحملون تأشيرة إلكترونية من نوع K(E-VISA) ضرورة التأكد من صدور التأشيرة بشكل نهائي قبل مغادرة المملكة، وذلك لتجنب الترحيل عند الوصول للهند”.

ونشرت القنصلية، أرقام الهواتف التي يُمكن للمواطنين القادمين للهند التواصل من خلالها معها، وهي هاتف السفارة 00912222156001، أو عبر جوال طوارئ شؤون السعوديين 0091989201944.

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